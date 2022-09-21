Глава МЗС Британії про часткову мобілізацію в РФ: тривожна ескалація

Заява російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію в Росії на тлі війни проти України є тривожною ескалацією.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Джилліан Кіган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Вона звинуватила Путіна у листуванні історії.

"Деякі висловлювання дуже тривожні, і очевидно, що ми повинні прагнути спокою", - заявила міністр, закликавши російських громадян "дивитися далі своїх власних ЗМІ".

За її словами, погрози слід сприймати серйозно, оскільки Україна починає просуватися вперед, відвойовуючи землі, які раніше захопили Росія.

"Давайте прояснимо - є путінська брехня. Це незаконна війна Росії в Україні. І, звичайно, ми, як і раніше, підтримуватимемо Україну разом з усіма нашими союзниками по НАТО. Ми там, ми на вашому боці - ми допоможемо, чим зможемо", - наголосила вона.

Міністр також відреагувала на ядерний шантаж Путіна.

"Це те, що ми повинні сприймати дуже серйозно, тому що, знаєте, ми не контролюємо ситуацію. Я не впевнена, що він також контролює ситуацію. Справді, я маю на увазі, що це очевидна ескалація", - заявила Кіган.

Нагадаємо, Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії.

При цьому російський диктатор пригрозив Заходу ядерною зброєю.

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