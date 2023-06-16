"Рамштайн-13" та просування ЗСУ на всіх напрямках фронту: новини за 15 червня

Війна Росії проти України: останні новини

Ще більше ППО та коаліція F-16. Підсумки чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася у четвер, 15 червня, у Брюсселі (Бельгія). Майже 50 союзників обговорювали підвищення бойових спроможностей України, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та контрнаступ ЗСУ.

Перед засіданням стало відомо, що до кінця літа близько 200 українців закінчать навчання управлінню танками Abrams у Німеччині під керівництвом військових США. Закінчення програми навчання приблизно збігатиметься з очікуваною восени поставкою 31 танка M1A1 Abrams, яку США пообіцяли Україні.

Окрім того, голова Пентагону США Ллойд Остін повідомив, що країни Заходу енергійно просуваються вперед у питанні навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Данія, Нідерланди, Великобританія та США оголосили, що Україна отримає сотні ракет малої та середньої дальності та відповідних систем. Постачання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів.

Канада оголосила про передачу 18 броньованих машин Senator. Їх доставлять наступного тижня. На даний момент українська сторона вже отримала 116 з обіцяної партії у 200 одиниць.

Данія та Норвегія оголосили про передачу 9 тисяч артилерійських снарядів. Крім того, окремо Норвегія надасть 7 тисяч боєприпасів зі своїх запасів. Ця партія вже на шляху до України.

Норвегія та Німеччина анонсували пакети на кілька років, а Данія виділить приблизно 2,6 млрд доларів для військової допомоги на 2024 рік.

Також Італія анонсувала надання критично необхідних можливостей. Ще кілька партнерів розглядають підтримку України у довгостроковому плані.

Паралельно із зустріччю у форматі "Рамштайн" німецьке видання Handelsblatt повідомило про те, що Данія та Нідерланди профінансували закупівлю додаткових 14 танків Leopard 2, які концерн Rheinmetall поставить Україні.

За словами джерел, контракти вже підписано. Обидві країни виділили на угоду кілька мільйонів євро. Уряд Німеччини, який повинен схвалити експорт військової техніки, також брав участь. Перші танки із цієї партії Україна отримає у січні 2024 року.

У Росії влаштували "суд" над 22 українськими військовополоненими

На півдні Росії у середу відбувся "суд" над понад 20 українськими військовими. Вони захищали Маріуполь і потрапили у ворожий полон у травні 2022 року.

За інформацією Associated Press, росіяни влаштували судилище над бійцями "Азову". Мова йде про 22 українських військовополонених.

Країна-агресор цинічно звинувачує українських захисників у так званій "причетності до терористичної організації" та "участі в акціях з повалення влади у "ДНР".

"У разі визнання їх винними "азовцям" загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення", - повідомило видання.

В AP також додають, що з 24 людей, яким були висунуті так звані "звинувачення", двох обміняли на російських військовополонених.

При цьому з решти 22 військовополонених, які постали перед "судом", вісім - жінки, які, як пише видання, працювали кухарями в полку "Азов".

Німеччина передала Україні танки для розмінування

Німеччина протягом останнього тижня доставила в Україну два танки для розмінування Wisent 1 в рамках військової допомоги.

За даними німецького уряду, крім Wisent 1, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини два сідельні тягачі 8х8 і два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тисяч аптечок.

При цьому наприкінці березня Німеччина вже надсилала Україні два танки для розмінування Wisent 1.

Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Уряд Хорватії 15 червня підтримав ініціативу хорватського парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.

Статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.

Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну

"Я знаю, що у Швейцарії обговорюється питання щодо експорту військового спорядження для захисту та оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - наголосив президент Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Швейцарії.

Білий дім намагається переконати союзників підтримати вступ України до НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і його команда наразі перебувають в розпалі переговорів з іншими членами НАТО щодо того, коли Україна зможе приєднатись до Північноатлантичного Альянсу.

Деякі країни, зокрема у Східній Європі, що розташовані ближче до України та Росії, виступають за більш конкретний шлях приєднання нашої країни до НАТО після завершення війни. Інші країни-члени Альянсу, особливо в Західній й Південній Європі вважають, що прискорена інтеграція України може бути занадто провокаційною та ризикованою, навіть у разі припинення бойових дій.

Байден та його адміністрація прихильні до позиції, в якій йдеться, що Україна все ж стане членом НАТО.

Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

Депутати Європейського парламенту закликали країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною та запросити її до Альянсу.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер, 15 червня, прибув на Запорізьку АЕС. Це його третій візит на окуповану росіянами станцію.

Відомо, що візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація.

Глава МАГАТЕ заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС серйозна після руйнування Каховської ГЕС. Однак вона перебуває в процесі стабілізації.

"З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є, і вони реальні. Водночас вживаються заходи щодо стабілізації ситуації", - сказав він, не уточнивши, що це за заходи.

Водночас Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС достатньо води.

"Я зміг побачити ставок-охолоджувач, іригаційні ворота, канали, які складають основну систему охолодження станції. Для мене було дуже важливо мати можливість дати власну оцінку ситуації разом із моїми експертами", - сказав він.

Однією з цілей візиту Гроссі на ЗАЕС було визначити, чи не наразився об'єкт на небезпеку через руйнування Каховської ГЕС, вода з якої використовувалася для охолодження шести реакторів.