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Білий дім намагається переконати союзників підтримати вступ України до НАТО, - CNN

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Четвер 15 червня 2023 14:54
Білий дім намагається переконати союзників підтримати вступ України до НАТО, - CNN Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Джо Байден й його команда наразі перебувають в розпалі переговорів з іншими членами НАТО щодо того, коли Україна зможе приєднатись до Північноатлантичного союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час саміту НАТО в Вільнюсі питання членства України в Альянсі буде одним з кількою інших, які порушать лідери. Зокрема планується обговорення нових зобов'язань щодо витрат на оборону та призначення нового генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга.

Як пише видання, під час минулих самітів Альянсу союзники підготували спільну декларацію, в якій були викладені спільні погляди. Нездатність досягти консенсусу цього року мала б великі наслідки та сигналізувала б про проблеми в єдності країн-членів Північноатлантичного союзу.

Деякі країни, зокрема у Східній Європі, що розташовані ближче до України та Росії, виступають за більш конкретний шлях приєднання нашої країни до НАТО після завершення війни. Інші країни-члени Альянсу, особливо в Західній й Південній Європі вважають, що прискорена інтеграція України може бути занадто провокаційною та ризикованою.

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