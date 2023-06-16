"Рамштайн-13" и продвижение ВСУ по всем направлениям фронта: новости за 15 июня

Война России против Украины: последние новости

Еще больше ПВО и коалиция F-16. Результаты очередной встречи в формате "Рамштайн"

Очередная встреча в формате "Рамштайн" состоялась в четверг, 15 июня, в Брюсселе (Бельгия). Около 50 союзников обсуждали повышение боевых способностей Украины, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и контрнаступление ВСУ.

Перед заседанием стало известно, что к концу лета около 200 украинцев окончат обучение управлению танками Abrams в Германии под руководством военных США. Окончание программы обучения будет примерно совпадать с ожидаемой осенью поставкой 31 танка M1A1 Abrams, которую США пообещали Украине.

Кроме того, глава Пентагона США Ллойд Остин сообщил, что страны Запада энергично продвигаются вперед в вопросе обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Дания, Нидерланды, Великобритания и США объявили, что Украина получит сотни ракет малой и средней дальности и соответствующих систем. Поставки уже начались и должны завершиться в течение нескольких недель.

Канада объявила о передаче 18 бронированных машин Senator. Их доставят на следующей неделе. В настоящее время украинская сторона уже получила 116 из обещанной партии в 200 единиц.

Дания и Норвегия объявили о передаче 9000 артиллерийских снарядов. Кроме того, в отдельности Норвегия предоставит 7 тысяч боеприпасов из своих запасов. Эта партия уже на пути в Украину.

Норвегия и Германия анонсировали пакеты на несколько лет, а Дания выделит около 2,6 млрд долларов для военной помощи на 2024 год.

Также Италия анонсировала предоставление критически необходимых возможностей. Еще несколько партнеров рассматривают поддержку Украины в долгосрочном плане.

Параллельно со встречей в формате "Рамштайн" немецкое издание Handelsblatt сообщило о том, что Дания и Нидерланды профинансировали закупку дополнительных 14 танков Leopard 2, которые концерн Rheinmetall поставит Украине.

По словам источников, контракты уже подписаны. Обе страны выделили несколько миллионов евро. Правительство Германии, которое должно одобрить экспорт военной техники, также участвовало. Первые танки этой партии Украина получит в январе 2024 года.

В России устроили "суд" над 22 украинскими военнопленными

На юге России в среду состоялся "суд" над более чем 20 украинскими военными. Они защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года.

По информации Associated Press, россияне устроили судилище над бойцами "Азова". Речь идет о 22 украинских военнопленных.

Страна-агрессор цинично обвиняет украинских защитников в так называемой "причастности к террористической организации" и "участии в акциях по свержению власти в "ДНР".

"В случае признания их виновными "азовцам" грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения", - сообщило издание.

В AP также добавляют, что из 24 человек, которым были предъявлены так называемые "обвинения", двоих обменяли на российских военнопленных.

При этом из оставшихся 22 военнопленных, представших перед "судом", восемь - женщины, которые, как пишет издание, работали поварами в полку "Азов".

Германия передала Украине танки для разминирования

Германия в течение последней недели доставила в Украину два танка для разминирования Wisent 1 в рамках военной помощи.

По данным немецкого правительства, кроме Wisent 1, за последнюю неделю Украина получила от Германии два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тысяч аптечек.

При этом в конце марта Германия уже посылала Украине два танка для разминирования Wisent 1.

Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа

Правительство Хорватии 15 июня поддержало инициативу хорватского парламента признать Голодомор геноцидом украинского народа.

"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте", - заявил премьер-министр Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.

Статс-секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией парламент Хорватии обозначает Голодомор как насильственный голод, намеренно организованный коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов.

Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину

"Я знаю, что в Швейцарии обсуждается вопрос экспорта военного снаряжения для защиты и обороны Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", - подчеркнул президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Швейцарии.

Белый дом пытается убедить союзников поддержать вступление Украины в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его команда находятся в разгаре переговоров с другими членами НАТО относительно того, когда Украина сможет присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

Некоторые страны, в частности в Восточной Европе, расположенные ближе к Украине и России, выступают за более конкретный путь присоединения нашей страны к НАТО после войны. Другие страны-члены Альянса, особенно в Западной и Южной Европе, считают, что ускоренная интеграция Украины может быть слишком провокационной и рискованной, даже в случае прекращения боевых действий.

Байден и его администрация привержены позиции, в которой говорится, что Украина все же станет членом НАТО.

Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в Альянс

Депутаты Европейского парламента призвали страны НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и пригласить ее в Альянс.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг, 15 июня, прибыл на Запорожскую АЭС. Это его третий визит на оккупированную россиянами станцию.

Известно, что визит Гросси на ЗАЭС должен был состояться раньше, однако его отложили. Причиной послужила опасная ситуация.

Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС серьезна после разрушения Каховской ГЭС. Однако она находится в процессе стабилизации.

"С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальны. В то же время принимаются меры по стабилизации ситуации", - сказал он, не уточнив, что это за меры.

В то же время Гросси заявил, что на Запорожской АЭС достаточно воды.

"Я смог увидеть пруд-охладитель, ирригационные ворота, каналы, составляющие основную систему охлаждения станции. Для меня было очень важно иметь возможность дать собственную оценку ситуации вместе с моими экспертами", - сказал он.

Одной из целей визита Гросси на ЗАЭС было определить, не подвергся ли объект опасности из-за разрушения Каховской ГЭС, вода из которой использовалась для охлаждения шести реакторов.