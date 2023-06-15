Британія, США, Данія та Нідерланди оголосили про пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Британія, Данія, Нідерланди та США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого до нього ввійдуть системи ППО і сотні ракет до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського уряду.

Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів оголосили, що разом поставлятимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони та збільшать постачання самих систем для захисту від російських атак.

Ініціатива передбачає поставку сотень ракет протиповітряної оборони малої та середньої дальності та відповідних систем, необхідних для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці.

"Постачання обладнання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів", йдеться в заяві уряду Британії.

Допомога від партнерів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данія у співпраці з Норвегією передасть Україні нову партію артилерійських боєприпасів. До України надійде 9 тисяч снарядів.

Крім того, Міноборони Данії заявило, що буде навчати українських пілотів на винищувачах F-16. За інформацією ЗМІ, навчання може розпочатися у серпні.

До того ж днями уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.

У Британії уточнили, що озброєння вартістю в понад 115 млн доларів закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

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