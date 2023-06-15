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Наступ на трьох напрямках. У Генштабі розповіли, де тривають найзапекліші бої

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Україна, Четвер 15 червня 2023 09:23
Наступ на трьох напрямках. У Генштабі розповіли, де тривають найзапекліші бої Фото: у Генштабі розповіли, де тривають найзапекліші бої (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках фронту. Захисники мають успіхи у просуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії. Мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Тривають наступальні дії Сил оборони на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках", - зазначив він.

За даними Генштабу, на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському - в районі Новоданилівки та Новопокровки.

На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі населених пунктів Роздолівка, Краснополівка та Берхівка-Ягідне. За словами речника Генштабу, українські військові мають успіхи на цій ділянці фронту.

Наступ на трьох напрямках. У Генштабі розповіли, де тривають найзапекліші бої

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

За останній тиждень українські військові посилили наступальні дії на південному сході України. Зокрема, ЗСУ розпочали штурми на заході Донецької області та у Запорізькій області. Захисникам вдалося за останні три доби звільнити близько 3 квадратних кілометри територій на різних напрямках та сім населених пунктів.

При цьому аналітики ISW зазначають, що українські сили просуваються на кількох напрямках фронту, а Росія тим часом кидає в бій резерви.

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