Наступ на трьох напрямках. У Генштабі розповіли, де тривають найзапекліші бої

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії. Мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Тривають наступальні дії Сил оборони на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках", - зазначив він.

За даними Генштабу, на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському - в районі Новоданилівки та Новопокровки.

На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі населених пунктів Роздолівка, Краснополівка та Берхівка-Ягідне. За словами речника Генштабу, українські військові мають успіхи на цій ділянці фронту.

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Ситуація на фронті

За останній тиждень українські військові посилили наступальні дії на південному сході України. Зокрема, ЗСУ розпочали штурми на заході Донецької області та у Запорізькій області. Захисникам вдалося за останні три доби звільнити близько 3 квадратних кілометри територій на різних напрямках та сім населених пунктів.

При цьому аналітики ISW зазначають, що українські сили просуваються на кількох напрямках фронту, а Росія тим часом кидає в бій резерви.

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