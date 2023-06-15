У 5 разів більше, ніж за дві війни в Ічкерії. У Генштабі розповіли про знищені гелікоптери РФ

Росія втратила у війні проти України у п'ять разів більше гелікоптерів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу .

Він привітав підрозділи протиповітряної оборони зі знищенням 300-того російського вертольота. Ним став ударний багатоцільовий вертоліт Ка-52 "Алігатор".

"Таким чином кількість знищених в Україні вертольотів приблизно в п'ять разів більша, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії, де втрати російських терористів склали близько 60 бойових та транспортних вертольотів", - сказав Громов.

Втрати Росії в Україні

Зазначимо, що тільки сьогодні морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського повідомили про знищення ще одного дороговартісного російського ворожий ударного гелікоптера Ка-52.

Загалом, за даними українського Генштабу, російські військові втратили щонайменше 301 гелікоптер під час повномасштабної війни.

Ічкерія

Росія розв'язувала війну проти Ічкерії два рази - протягом 1994-1996 років та з 1999 по 2009 роки. Результатом першої війни стала перемога чеченських збройних сил та виведення російських військ, а також збереження Чечнею незалежності.

Друга війна закінчилася перемогою Росії, ліквідацією Чеченської Республіки Ічкерії та встановлення на її території російської влади.

У жовні 2022 року Верховна рада визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією та засудила геноцид проти чеченського народу.

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