ЗСУ просунулись до 1 км в районі Вугледара Донецької області

Українські військові просуваються на Таврійському напрямі. Зокрема, в районі Вугледара Донецької області ЗСУ вдалося наблизитися до позицій окупантів до 1 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку.

"У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так, наші підрозділи і війська тут просунулись у бік противника до 1 км", - йдеться в повідомленні.

Поряд з тим, ворог інтенсивно обстріляв цей населений пункт.

Бої на Таврійському напрямі

На ранок, 15 червня, українські військові просуваються на цьому напрямі. Зокрема, лише минулої доби тут ЗСУ "відмінусували" понад 4 рот особового складу та 59 одиниць техніки. Крім того, тут було збито гелікоптер Ка-52.

Довідка

Вугледар - місто у Волноваському районі Донецької області України, адміністративний центр Вугледарської міської громади. До 2020 року був містом обласного значення.