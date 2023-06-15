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ЗСУ просунулись до 1 км в районі Вугледара Донецької області

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Донбас, Четвер 15 червня 2023 13:14
ЗСУ просунулись до 1 км в районі Вугледара Донецької області Фото: ЗСУ просунулись до 1 км в районі Вугледара Донецької області 15 червня (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові просуваються на Таврійському напрямі. Зокрема, в районі Вугледара Донецької області ЗСУ вдалося наблизитися до позицій окупантів до 1 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку.

"У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так, наші підрозділи і війська тут просунулись у бік противника до 1 км", - йдеться в повідомленні.

Поряд з тим, ворог інтенсивно обстріляв цей населений пункт.

Бої на Таврійському напрямі

На ранок, 15 червня, українські військові просуваються на цьому напрямі. Зокрема, лише минулої доби тут ЗСУ "відмінусували" понад 4 рот особового складу та 59 одиниць техніки. Крім того, тут було збито гелікоптер Ка-52.

Довідка

Вугледар - місто у Волноваському районі Донецької області України, адміністративний центр Вугледарської міської громади. До 2020 року був містом обласного значення.

ЗСУ просунулись до 1 км в районі Вугледара Донецької області

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