Канада наступного тижня доставить в Україну партію бронеавтомобілів Senator

Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні. 18 з них планується доставити і передати ЗСУ вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд .

"Міністр Ананд підтвердила непохитну підтримку України з боку Канади й особливо відзначила останній транш військової допомоги Канади", - йдеться у повідомленні.

Вона представила оновлену інформацію про виконання зобов'язань Канади перед Україною:

Усі 200 броньованих машин Senator, оголошені Канадою в січні, виготовлені, 116 машин уже поставлено, і ще 18 буде доставлено наступного тижня ;

; 6750 автоматів, 1,1 млн патронів калібру 7,62 мм, 250 000 патронів калібру 5,56 мм і 70 000 снайперських патронів також будуть доставлені найближчими днями.

Також Канада робитиме свій внесок у центр технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі, сприятиме багатонаціональним зусиллям з навчання пілотів, а також обслуговування та підтримки українських F-16, використовуючи канадський досвід у цих галузях.

"Канада високо оцінює хоробрість і силу українців, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", - додала міністр.

Roshel Senator

Канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550. Машина має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.

Допомога від Канади

Уряд Канади надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн канадських доларів - понад 370 млн американських доларів. Крім цього, Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.

Також уряд Канади передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже почався.