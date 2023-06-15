Україна отримає від Данії та Нідерландів ще 14 танків Leopard, - ЗМІ

Україна отримає ще 14 одиниць бойових танків Leopard 2 від своїх західних партнерів. Данія і Нідерланди профінансували купівлю танків, які будуть поставлені компанією Rheinmetall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

Видання зазначає, що для України ця підтримка, ймовірно, стане важливим знаком, оскільки перші бойові танки німецького виробництва, як стверджується, було пошкоджено під час наступу, що триває.

За словами джерел видання, контракти на нову поставку танків уже підписано. Обидві країни виділили загалом тризначну суму в кілька мільйонів.

Уряд Німеччини, який має схвалити експорт військової техніки, також брав у цьому участь.

Перші бойові танки мають бути поставлені українським збройним силам у січні наступного року.

За словами джерела видання, всі 14 танків мають бути поставлені до кінця 2024 року. До того часу Rheinmetall відремонтує Leopard 2 з позначенням типу A4, які оборонна компанія забрала із запасів різних держав-користувачів.

Танкова коаліція для України Союзники України створили танкову коаліцію для того, щоб озброїти українських військових більш сучасною технікою. Влада низки європейських країн і Канада ухвалили рішення передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких уже прибула. Тим часом Німеччина та Данія пообіцяли передати ЗСУ ще 80 танків Leopard 1. Також швейцарський концерн Ruag попри нейтралітет країни подав уряду офіційну заявку на передачу 96 танків Leopard 1 Україні.

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