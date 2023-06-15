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У Росії влаштували "суд" над 22 українськими військовополоненими, - AP

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Четвер 15 червня 2023 09:50
У Росії влаштували "суд" над 22 українськими військовополоненими, - AP Фото: в Росії влаштували "суд" над 22 українськими військовополоненими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На півдні Росії у середу відбувся "суд" над понад 20 українськими військовими. Вони захищали Маріуполь і потрапили у ворожий полон у травні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією видання, росіяни влаштували судилище над бійцями "Азову". Мова йде про 22 українських військовополонених.

Країна-агресор цинічно звинувачує українських захисників у так званій "причетності до терористичної організації" та "участі в акціях з повалення влади у "ДНР".

"У разі визнання їх винними "азовцям" загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення", - повідомило видання.

В AP також додають, що з 24 людей, яким були висунуті так звані "звинувачення", двох обміняли на російських військовополонених.

При цьому з решти 22 військовополонених, які постали перед "судом", вісім - жінки, які, як пише видання, працювали кухарями в полку "Азов".

Полонені з "Азовсталі"

Нагадаємо, що після героїчних боїв за Маріуполь у російському полоні минулого року опинились понад 2,5 тисячі українських військових, які до останнього тримали позиції із заводу "Азовсталь".

Втім, вони отримали наказ залишити припинити оборону. Після цього, коли бійці опинилися у полоні росіян, Україна займається визволенням наших захисників. Деякі з них вже вдалося звільнити. Зокрема, 5 українських командирів за домовленостями перебувають у Туреччині. Також частина українських військовослужбовців повернулася додому.

Варто зазначити, що росіяни раніше хотіли влаштувати судилище над полоненими захисниками "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. Про це минулого літа повідомляло ГУР МО. Тепер, як бачимо, країна-агресор влаштовує судилище на своїй території.

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