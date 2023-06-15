ЗСУ просуваються на всіх напрямках наступу, - Маляр

Українські військові продовжують просуватись на всіх напрямках фронту. Наразі ЗСУ відсунули ворога на відстань близько кілометра.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram .

За словами заступниці міністра оборони, зараз триває наступ та оборонні дії на різних напрямках.

На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне.

За словами Маляр, є успіх.

тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне. За словами Маляр, є успіх. На Бердянському та Маріупольському напрямках тривають наступальні дії.

"На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному", - сказала вона.

Заступник міністра також повідомила, що на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки, а на Маріупольському напрямку в районах Новоданилівки та Новопокровки.

Маляр також підкреслила, що за добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.

"Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу", додала заступник міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ

Зауважимо, що з початку червня українські військові почали відсовувати ворога на лінії фронту. Попри те, що за словами українських чиновників контрнаступ ще не розпочався, ЗСУ вже звільнили 7 населених пунктів.

Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, активні бойові дії стали помітні й в районі Вугледара. Нагадаємо, що після битви за місто, що відбулась в лютому цього року, росіяни більше не намагались провести наступальних дій на цьому напрямку. Однак на сьогодні українські військові змогли відсунути противника вже на кілометр від їх позицій.

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