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Підготовка українських пілотів на F-16: Остін заявив про енергійний рух у питанні

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Брюссель, Четвер 15 червня 2023 17:29
Підготовка українських пілотів на F-16: Остін заявив про енергійний рух у питанні Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу енергійно просуваються вперед у питанні навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час брифінгу.

За його словами, США вдячні Данії та Нідерландам за те, що вони очолили зусилля щодо підготовки українських пілотів. Інші країни також приєдналися до роботи, зараз вона продовжується. Остін зазначив, що усі налаштовані рішуче.

При цьому, як розповів глава Пентагону, США ще мають затвердити систему підготовки пілотів та вжити інших заходів.

"Ми продовжуємо працювати з Данією та Нідерландами, але, звичайно, на це піде деякий час. Але наш рух уперед по цьому питанню відбувається енергійно і в ньому беруть участь інші партнери", - уточнив Остін.

Навчання українських пілотів

Зазначимо, останні кілька тижнів союзники України почали активно розглядати питання навчання наших пілотів на винищувачах F-16 та інших бойових літаках. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

За інформацією ЗМІ, підготовка українських пілотів може тривати чотири місяці. До такої оцінки, за непідтвердженими даними, дійшов Пентагон.

При цьому західні журналісти пишуть, що Данія може розпочати навчання пілотів уже у серпні цього року.

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