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Ситуація на Запорізькій АЕС серйозна, але стабілізується, - голова МАГАТЕ

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Четвер 15 червня 2023 19:27
Ситуація на Запорізькій АЕС серйозна, але стабілізується, - голова МАГАТЕ Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції серйозна після руйнування Каховської ГЕС. Однак вона перебуває в процесі стабілізації.

Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є, і вони реальні. Водночас вживаються заходи щодо стабілізації ситуації", - заявив він, не уточнивши, що це за заходи.

Водночас Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС достатньо води.

"Я зміг побачити ставок-охолоджувач, іригаційні ворота, канали, які складають основну систему охолодження станції. Для мене було дуже важливо мати можливість дати власну оцінку ситуації разом із моїми експертами", - сказав він.

Однією з цілей візиту Гроссі на ЗАЕС було визначити, чи не наразився об'єкт на небезпеку через руйнування Каховської ГЕС, вода з якої використовувалася для охолодження шести реакторів.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили ЗАЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Вони розмістили на станції військову техніку, замінували територію і неодноразово обстрілюють її. При цьому загарбники тероризують персонал ЗАЕС і жителів Енергодара.

Крім того, після підриву росіянами Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища.

У вересні МАГАТЕ розмістило постійну місію на Запорізькій АЕС, щоб спостерігати за ситуацією на найбільшій атомній станції в Європі.

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