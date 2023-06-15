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Гендиректор МАГАТЕ прибув на окуповану Запорізьку АЕС

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Енергодар, Четвер 15 червня 2023 12:07
Гендиректор МАГАТЕ прибув на окуповану Запорізьку АЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (t.me/energoatom_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер, 15 червня, прибув на Запорізьку АЕС. Це його третій візит на окуповану росіянами станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Відомо, що візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація.

Гендиректор МАГАТЕ бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі. Вперше він відвідав станцію у вересні минулого року, а вдруге - у березні 2023 року.

Ситуація на ЗАЕС

Російська армія захопила Запорізьку АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни розмістили на станції військову техніку, замінували територію та неодноразово обстрілювати її. Також окупанти тероризують персонал ЗАЕС та жителів міста Енергодар.

Крім того, після підриву росіянами Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища.

У вересні МАГАТЕ розмістило постійну місію на Запорізькій АЕС, аби спостерігати за ситуацією на найбільшій в Європі атомній станції.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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