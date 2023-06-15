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Данія та Норвегія передадуть Україні нову партію артилерійських снарядів

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Копенгаген, Четвер 15 червня 2023 10:41
Данія та Норвегія передадуть Україні нову партію артилерійських снарядів Фото: Данія та Норвегія передадуть Україні 9 тисяч снарядів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Данія у співпраці з Норвегією передасть Україну нову партію артилерійських боєприпасів. Йдеться про 9 тисяч снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.

За інформацією Міноборони, Норвегія передасть власне снаряди, а Данія - заряди до них, запали, розрядники та вогнепровідні трубки.

Крім того, Норвегія окремо передає Україні 7 тисяч боєприпасів з власних запасів, вони вже прямують до України.

"Україна все ще має нагальну потребу в боєприпасах у своїй боротьбі проти Росії. Данія, разом з іншими країнами ЄС і НАТО, перебуває в процесі узгодження низки різних заходів. Разом з Норвегією ми можемо відправити понад 9000 артилерійських снарядів у повному комплекті протягом короткого часу", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Цього тижня також повідомлялося, що Данія передала Україні ще 1500 артилерійських снарядів і 500 гранат. У квітні Данія та Норвегія надали українській армії 8 тисяч артилерійських боєприпасів.

"Україна має нагальну потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об'єднати зусилля з Данією для нової допомоги, щоб Україна отримала боєприпаси якомога швидше", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Допомога Данії та Норвегії

Норвегія та Данія, як й інші країни Європи, підтримали Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони не були в лідерах з постачання техніки, але після створення Контактної групи з питань оборони України надали зброю українській армії.

Норвегія передала артилерію, танки та боєприпаси. Данія надала гаубиці, снаряди та іншу техніку, а також приєдналася до авіаційної коаліції.

Міноборони Данії заявило, що буде навчати українських пілотів на винищувачах F-16. За інформацією ЗМІ, навчання може розпочатися у серпні.

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