Ще більше ППО та коаліція F-16. Підсумки чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася сьогодні у Брюсселі (Бельгія). Майже 50 союзників обговорювали підвищення бойових спроможностей України.

Хороші новини почали надходити ще до засідання. За даними CBS News, близько 200 українських військових до кінця літа завершать навчання на американських танках Abrams. Ці терміни приблизно збігаються з термінами постачання 31 танка від США.

Українські танкісти вже третій тиждень тренуються на полігоні у Німеччині. Загалом план підготовки розрахований на 12 тижнів. Зараз вони відточують індивідуальні навички, після чого на них чекає злагодження на рівні батальйону.

Напередодні шеф Пентагону Ллойд Остін відвідав гарнізон у німецькому Вісбадені та заявив американським інструкторам, що США мають наростити бойову міць України, навчити ще більше військових та надати все необхідне для відображення російської агресії.

Відкриваючи тринадцятий "Рамштайн", Остін прокоментував наступ українських військ. За його словами, розпочався воєнний марафон, тож союзники зосередяться на невідкладних потребах. У тому числі на посиленні системи протиповітряної оборони (ППО) та постачанні боєприпасів.

"Сьогодні Україна має хороші позиції для вирішення майбутніх викликів", - зазначив він і подякував партнерам за участь у коаліції танків і літаків.

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна має хороші позиції для вирішення майбутніх викликів (Getty Images)

Нідерланди та Данія координують навчання українських пілотів на літаках 4-го покоління, включаючи F-16. Польща та Німеччина координують постачання та підтримують експлуатацію танків Leopard, додав Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на зустрічі обговорять деталі "коаліції літаків", підготовку пілотів та обслуговуючого персоналу. Предметні питання узгоджуватимуся з представниками Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєднаються до коаліції.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у свою чергу у коментарі для ЗМІ зазначив, що навчання українських пілотів уже розпочалося. За його словами, формування коаліції у майбутньому дозволить передати F-16.

"Коли конкретно це рішення буде ухвалено, ще не відомо. Але вже ясно, що навчання розпочалося і це дозволить нам передати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати", - наголосив він.

Однак у Повітряних силах ЗСУ вже спростували його слова. Спікер Юрій Ігнат уточнив, що українські пілоти готові виїхати якнайшвидше, але процес "розтягнуто" і конкретно навчання ще не почалося.

Заяви за підсумками "Рамштайну"

Підсумковий брифінг Ллойд Остін почав зі слів підтримки.

"Ракетний удар по житловому будинку в Кривому Розі нагадав нам про те, що переживає Україна... Ми знаємо, що тривають запеклі бої, ми бачили хоробрість Збройних сил України від початку російської агресії. Ситуація на полі бою непередбачувана, але наше послання залишається досить чітким - ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив він.

На засіданні Контактної групи учасники заслухали Командування сил США у Європі, яке займається логістикою військових постачань та координує ремонт пошкодженої техніки. За словами шефа Пентагону, один із основних пріоритетів - забезпечення сухопутних сил України всім необхідним.

Про український контрнаступ

Український контрнаступ коментував голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

"Контрнаступ тільки почався, ще рано говорити про його результати. Бойові дії як завжди спричиняють великі втрати. Але ми повинні переконатися, що Контактна група надає достатньо допомоги, щоб Україна могла протистояти Росії", - зазначив він.

За його словами, зараз на 65 майданчиках на різних континентах проходять навчання понад 6 тисяч українських військових. США з початку повномасштабного вторгнення РФ підготували понад 11 тисяч бійців, і ці тренування допомогли створити 12 бригад, частина яких бере участь у контрнаступі.

Фото: Марк Міллі не взявся прогнозувати перебіг українського контрнаступу (Getty Images)

На даний момент важко сказати, як багато часу буде потрібно для цієї операції.

"Ми знаємо, що кілька сотень тисяч російських військових окопалися і чекають на українців. Це буде дуже жорстока битва, але зрештою переможе найсильніший. І стійкість українського духу дуже висока, а багато хто з росіян не розуміє, що вони там роблять. Важко сказати, чим це все закінчиться", - додав Міллі.

Про українські втрати

Остіна попросили прокоментувати українські втрати у контрнаступі, а також відео з російських пабліків із підбитими танками Leopard та бойовими машинами Bradley.

"Що стосується втрат на полі бою, то це війна і втрати будуть з обох боків. Але важливо, щоб Україна мала змогу відновити пошкоджене обладнання та повернути його в бій", - зазначив міністр оборони США.

Він також пройшовся по відео з підбитою технікою.

"Росіяни близько тисячі разів показали нам одні й ті самі 5 машин із десяти різних ракурсів. Але, відверто кажучи, бойової спроможності в українців, як і раніше, багато", - підкреслив він.

Про нерішучу позицію США щодо вступу України до НАТО

Глава Пентагону запевнив, що Вашингтон підтримує політику відчинених дверей, але кожна країна йде в НАТО своїм шляхом.

"Я можу сказати, що ми дотримуємося рішень Бухареста (саміту НАТО у 2008 році, - ред.). Але в майбутньому ви зможете переконатися, що наші союзники працюватимуть спільно, щоб забезпечити успіх України та надати відповідні гарантії для руху вперед", - додав він.

Зазначимо, від Бухареста-2008 українська сторона чекала на План дій щодо членства в НАТО. Але країни-учасниці у підсумковому комюніке обмежилися заявою без конкретних термінів, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Про навчання українських пілотів на F-16

Ллойд Остін подякував Данії та Нідерландам за лідерство в "коаліції літаків" та розробку плану підготовки пілотів.

"Є й інші країни, які приєдналися до роботи. Вона продовжується. Сьогодні нам розповіли про подальші плани та кроки. Мушу сказати, що всі налаштовані рішуче. Ви знаєте, що США мають затвердити систему підготовки, зробити інші кроки. Ми продовжуємо працювати з Данією та Нідерландами, звичайно, на це піде деякий час. Але наш рух уперед із цього питання відбувається енергійно і в ньому беруть участь інші партнери", - зазначив він.

Анонсована допомога

Системи ППО

Данія, Нідерланди, Великобританія та США оголосили, що Україна отримає сотні ракет малої та середньої дальності та відповідних систем. Постачання вже розпочато і має завершитися протягом кількох тижнів.

Йдеться про комплекси малої та середньої дальності.

Допомога від Канади

Канада оголосила про передачу 18 броньованих машин Senator. Їх доставлять наступного тижня. На даний момент українська сторона вже отримала 116 із обіцяної партії у 200 одиниць.

Фото: Канада поставить Україні 18 бронемашин Senator (roshel.ca)

Крім того, найближчими днями доставлять 6750 автоматів, 1,1 млн набоїв калібру 7,62 мм, 250 000 набоїв калібру 5,56 мм і 70 000 набоїв для снайперських гвинтівок.

Також Оттава продовжить операцію UNIFIER з навчання військових України до 2026 року, сприятиме підготовці пілотів, обслуговуванню та підтримці українських F-16, візьме участь у центрі обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.

Снаряди для артилерії

Данія та Норвегія оголосили про передачу 9 тисяч артилерійських снарядів. Крім того, окремо Норвегія надасть 7 тисяч боєприпасів із своїх запасів. Ця партія вже на шляху до України.

"Україна все ще потребує боєприпасів. Данія, разом з іншими країнами ЄС і НАТО, перебуває у процесі узгодження низки різних заходів. Разом із Норвегією ми можемо відправити понад 9000 артилерійських снарядів у повному комплекті протягом короткого часу", - заявив в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Раніше цього тижня Данія передала 1500 артилерійських снарядів та 500 гранат. А у квітні обидві країни поставили 8 тисяч боєприпасів для артилерії.

Довгострокові пакети допомоги

Норвегія та Німеччина анонсували пакети на кілька років, а Данія виділить приблизно 2,6 млрд доларів для військової допомоги на 2024 рік.

Також Італія анонсувала надання критично необхідних можливостей. Ще кілька партнерів розглядають підтримку України у довгостроковому плані.

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Паралельно із зустріччю у форматі "Рамштайн" німецьке видання Handelsblatt повідомило про те, що Данія та Нідерланди профінансували закупівлю додаткових 14 танків Leopard 2, які концерн Rheinmetall поставить Україні.

За словами джерел, контракти вже підписано. Обидві країни виділили на угоду кілька мільйонів євро. Уряд Німеччини, який повинен схвалити експорт військової техніки, також брав участь. Перші танки із цієї партії Україна отримає у січні 2024 року.