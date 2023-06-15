Навчання 200 українців на танках Abrams завершиться наприкінці літа, - CBS

До кінця літа близько 200 українців закінчать навчання управлінню танками Abrams у Німеччині під керівництвом військових США. Закінчення програми навчання приблизно збігатиметься з очікуваною восени поставкою 31 танка M1A1 Abrams, яку США пообіцяли Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Наразі українці тренуються у Німеччині на спеціально обладнаних танках, оскільки обіцяний 31 танк проходить ремонт.

За словами двох високопоставлених представників армії США, 200 українців проходять третій тиждень із 12-тижневого плану навчання. Зараз вони працюють у Німеччині над індивідуальними навичками, а потім перейдуть до різних навичок підрозділів, кульмінацією яких стане підготовка військ на рівні батальйону.

Загалом із лютого 2022 року США навчили понад 11 тисяч українців на різних платформах. Наразі США навчають близько 1700 українців, повідомив один із представників Пентагону.

США та їхні союзники разом навчили 57 тисяч українців, за словами представника міністерства оборони Канади, яке бере участь у міжнародних зусиллях із навчання.

Наразі близько 6 тисяч українців проходять навчання на 40 майданчиках за межами України. За словами цього чиновника, це число нижче за пікове значення на початку цього року, коли близько 12 тисяч українців тренувалися на різних майданчиках у березні.

Міністр оборони Ллойд Остін у середу відвідав гарнізон армії США у Вісбадені у Німеччині, щоб зустрітися з офіційними особами, які займаються навчанням та оснащенням українців.

"Це не закінчується, коли починається бій. Наша робота продовжується, тому що ми повинні збільшити бойову міць, навчити більше військ і переконатися, що українці мають те, що їм потрібно", - сказав Остін групі військовослужбовців.

Один із високопоставлених представників сухопутних військ США в Європі сказав, що США спостерігають за першими днями контрнаступу України, коли до бою вступають деякі з бригад, навчених США. Чиновник сказав, що США відзначать, які зміни можуть бути внесені до програми навчання у майбутньому, але може знадобитися більш тривалий період часу, щоб точно визначити конкретні викладені уроки.

Навчання в Німеччині

Наприкінці травня Пентагон підтвердив, що перша група з близько 400 українських військових розпочала навчання на американських танках Abrams M1 у Німеччині. Очікувалося, що програма триватиме 10-12 тижнів.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомила, що адміністрація президента США надасть Україні снаряди зі збідненим ураном після кількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки Abrams.

Ці снаряди регулярно використовуються армією навіть дуже ефективні проти російських танків. Випущені з швидкістю снаряди здатні пробити лобову броню російського танка з відривом.

США погодилися поставити Україні танки Abrams у лютому поточного року у рамках широкої коаліції з поставок німецьких танків Leopard та британських Challenger.