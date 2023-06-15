Окупанти мінують шляхи новими системами "Земледелие", щоб стримати ЗСУ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Ця система дистанційної постановки мін є однією з найновіших у Росії. Вперше окупанти використали її у війні проти України у березні 2022 року під час боїв у Харківській області.

ЗМІ зазначають, що наразі невідомо, скільки Росія має таких систем та скільки може виготовити їх за рік.

Що відомо про "Земледелие"

Кожна система оснащена двома пакетами на 25 пускових установок для реактивних снарядів калібру 122 мм. Вони споряджені мінами для дистанційного мінування територій. Російська система "Земледелие" може стріляти на відстань від 5 до 15 кілометрів.

За словами росіян, одного залпу такої установки вистачає, щоб замінувати площу в декілька футбольних полів.

Аналітики зазначають, що небезпека полягає у тому, що ворог може оперативно замінувати шляхи, якими будуть просуватися наші війська. У такому випадку потрібно витратити час, що зменшити небезпеку від "вибухових пасток".

Нагадаємо, що у березні 2023 року українські військові знищили російську машину дистанційного мінування "Земледелие".

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