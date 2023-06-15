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"Життєво важливо". Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну

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Четвер 15 червня 2023 15:53
"Життєво важливо". Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Швейцарії необхідно дозволити реекспорт зброї в Україну. Це буде життєво важливим кроком для нашої країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я знаю, що у Швейцарії обговорюється питання щодо експорту військового спорядження для захисту та оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - наголосив глава держави під час виступу в парламенті Швейцарії.

Нейтралітет Швейцарії

Варто зауважити, що у Швейцарії зараз діють правила, згідно з якими будь-якій країні, яка купує швейцарську зброю, заборонено реекспортувати її сторонам у конфлікті.

При цьому у листопаді минулого року країна запровадила спеціальне ембарго на постачання боєприпасів до Росії чи України.

8 червня верхня палата парламенту Швейцарії схвалила реекспорт зброї в Україну. Але для набуття чинності такого нововведення його має підтримати й Національна рада (нижня палата парламенту).

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