"Життєво важливо". Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї в Україну

Швейцарії необхідно дозволити реекспорт зброї в Україну. Це буде життєво важливим кроком для нашої країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я знаю, що у Швейцарії обговорюється питання щодо експорту військового спорядження для захисту та оборони України. Це було б життєво важливо. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - наголосив глава держави під час виступу в парламенті Швейцарії.

Нейтралітет Швейцарії

Варто зауважити, що у Швейцарії зараз діють правила, згідно з якими будь-якій країні, яка купує швейцарську зброю, заборонено реекспортувати її сторонам у конфлікті.

При цьому у листопаді минулого року країна запровадила спеціальне ембарго на постачання боєприпасів до Росії чи України.

8 червня верхня палата парламенту Швейцарії схвалила реекспорт зброї в Україну. Але для набуття чинності такого нововведення його має підтримати й Національна рада (нижня палата парламенту).