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Что происходит в областях Украины после введения военного положения

Новости » Политика    27.11.2018 - 14:30
Что происходит в областях Украины после введения военного положения
Фото: Военное положение вводится в 10 областях Украины

Оборонные предприятия и ж/д транспорт перейдут на особый режим работы

С утра 28 ноября в 10 областях Украины вводится военное положение. В связи с этим на особый режим работы перейдут ж/д транспорт и оборонные предприятия, будет усилена охрана вокзалов и аэропортов. В то же время, в Кабмине говорят, что военное положение не скажется на экономике и соцобеспечении граждан.

Как в Украине готовятся к введению военного положения – в материале РБК-Украина.

В понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская.  Военное положение начнет действовать с 09:00 утра 28 ноября

По состоянию на утро вторника, 27 ноября, подразделения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе уже приведены в полную боеготовность.

В связи с введением военного положения железнодорожный транспорт, а также оборонные предприятия перейдут на усиленный режим работы.

Оборонные предприятия

Как пояснили РБК-Украина в пресс-службе "Укроборонпрома", особый режим будет на предприятиях только в тех областей, в которых будет введено военное положение. Особый режим работы будет включать возможное изменение графика работы предприятий и их производственной деятельности.

Транспорт

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уже поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

"Мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - заявил министр.

Планируется также активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. Министр предупредил, что у каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего самого необходимого.

"Укрзализныця" будет работать в штатном режиме. В компании не будут уменьшать объемы перевозок основных товаров, но введут специальный режим контроля за опасными грузами.

Банки и органы соцзащиты

В Кабмине и Нацбанке успокаивают: все банки и органы соцзащиты будут работы в штатном режиме.

В Минэкономразвития заверили, что украинцы смогут осуществлять все экономические операции в обычном режиме на всей территории Украины.

"Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме. Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности", - говорится в сообщении. 

Это касается и работы соцструктур. Никаких ограничений по выплатам социальных пособий и пенсий не будет, сообщили в Минсоцполитики.

Фонд социального страхования сохранит все выплаты в условиях военного положения.  

Почта 

"Укрпочта" будет работать в штатном режиме: условия выплаты пенсий и пересылки корреспонденции не изменятся. Никаких изменений в графике работы и ценах также не предусмотрено.

Медицина 

Областным медучреждениям поручили обеспечить запас донорской крови и препаратов, а руководителям – транспортировку больных и раненых. Все гражданские жители будут получать лечение без изменений. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять не менее 10-15 военных, пишут запорожские СМИ. 

Реакция России

Президент России Владимир Путин пока официально никак не комментирует инцидент в Керченском проливе. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин озвучит свою позицию в ближайшие дни.

Пока лишь известно, что президент РФ провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и выразил озабоченность объявлением военного положения в Украине.

"Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании в Украине", - говорится в сообщении Кремля.

При этом пресс-секретарь Путина заявил об угрозе эскалации конфликта на Донбассе из-за военного положения

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Новости Украины Российская Федерацияоборонавоенное положениеКерченский мост
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