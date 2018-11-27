Военное положение не повлияет на работу школ в Украине, - МОН

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Изменения в работе школ возможны в случае возникновения опасности для детей

Изменений в работе школ, детсадов и других учреждений образования в 10 областях Украины, где вводится военное положение, пока не предвидится. Об этом сообщает РБК-украина со ссылкой на пресс-службу Министертсва образования и науки Украины (МОН).

Отмечается, что изменения в работе школ могут произойти в исключительных случаях, например - если это нужно для безопасности детей и защиты страны.

"При таких условиях министерство, а также другие уполномоченные органы, будут оперативно информировать об этом. Мы просим учителей, родителей, руководителей учреждений и всех касающихся образования сохранять спокойствие и действовать рационально. Сегодня, и мы надеемся, что в дальнейшем, никаких изменений в работе учреждений образования не предусматривается", - отметили в МОН.

Как отметила министр образования и науки Лилия Гриневич, также пока не предвидится никаких изменений относительно пропускного режима в учреждениях, графике их работы и т. п. Однако, если возникнет потребность, то военные администрации, в случае их создания, могут устанавливать усиленную охрану учреждений образования, использовать их мощности и имущество, осуществлять кадровую политику.

Также администрации могут регулировать работу заведений, в частности, вводить комендантский час. Об этих изменениях МОН будет сообщать дополнительно.

Добавим, что военное положение вводится в таких областях: Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская. Также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Напомним, в Харьковской ОГА исключили введение комендантского часа из-за военного положения.