Порошенко рассказал об ограничениях для россиян после введения военного положения

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Россиян, в частности, ограничат в банковских операциях

После введения режима военного положения граждане Украины будут продолжать свободно пользоваться банковскими услугами и осуществлять поездки заграницу. Соответствующие ограничения будут введены только в отношении российских граждан, заявил президент Украины Петр Порошенко во время интервью украинским телеканалам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если не будет открытого вторжения России за пределами ООС на Востоке и незаконно аннексированного Крыма, никаких ограничений конституционных прав и свобод не состоится. Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазин покупать спички и соль", - заявил Порошенко.



По его словам, сейчас председателю Нацбанка поручено провести разъяснительную работу, чтобы объяснить людям, что банки будут работать в обычном режиме.

"Никаких ограничений по снятию депозитов, валютообменных операций и поездок за границу для граждан Украины - не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. Я думаю, что это вполне оправданно", - добавил президент.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что решил ввести в Украине военное положение из-за того, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.