ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко рассказал об ограничениях для россиян после введения военного положения

Новости » Политика    27.11.2018 - 21:45
Порошенко рассказал об ограничениях для россиян после введения военного положения
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Россиян, в частности, ограничат в банковских операциях

После введения режима военного положения граждане Украины будут продолжать свободно пользоваться банковскими услугами и осуществлять поездки заграницу. Соответствующие ограничения будут введены только в отношении российских граждан, заявил президент Украины Петр Порошенко во время интервью украинским телеканалам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если не будет открытого вторжения России за пределами ООС на Востоке и незаконно аннексированного Крыма, никаких ограничений конституционных прав и свобод не состоится. Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазин покупать спички и соль", - заявил Порошенко.

По его словам, сейчас председателю Нацбанка поручено провести разъяснительную работу, чтобы объяснить людям, что банки будут работать в обычном режиме.

"Никаких ограничений по снятию депозитов, валютообменных операций и поездок за границу для граждан Украины - не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. Я думаю, что это вполне оправданно", - добавил президент.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что решил ввести в Украине военное положение из-за того, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.

В Азовском море произошел спланированный акт российской агрессии, - президент Порошенко объяснил цель введения военного положения
Новости Украины Порошенко ПетрРоссийская Федерациявоенное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь