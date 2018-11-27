Украина усиливает охрану объектов инфраструктуры из-за военного положения

Фото: Владимир Омелян (mtu.gov.ua)

В частности, усилят охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов и портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в связи с введением военного положения, Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Как отмечается, Омелян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

"Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - заявил министр.

Сообщается, что Омелян поручил государственному секретарю министерства Андрею Галущаку создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями по обеспечению соблюдения правового режима военного положения.

"Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего самого необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - добавил Омелян.

Также отмечается, что в ближайшее время планируется проведение полевых военных учений руководством министерства, а также представителями центральных органов государственной власти, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Мининфраструктуры.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.

Ранее РБК-Украина сообщало, что предприятия "Укроборонпрома" будут работать в особом режиме в связи с актом неприкрытой военной агрессии Российской Федерации и указом президента о введении военного положения в Украине.