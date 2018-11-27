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Силы ООС привели в полную боеготовность из-за военного положения

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 11:21
Силы ООС привели в полную боеготовность из-за военного положения
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Подразделения и воинские части на Донбассе привели в полную боевую готовность

В связи с введением военного положения подразделения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе привели в полную боеготовность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что по приказу командующего ООС Сергея Наева военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность.

"Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет", - добавили в пресс-центре.

Силы ООС привели в полную боеготовность из-за военного положения

Напомним, ранее в Министерстве экономического развития и торговли заявили, что военное положение пока не ограничивает экономическую деятельность на всей территории Украины. Кроме того, на сегодня украинцы могут свободно и без ограничений осуществлять экономические операции.

Также ранее стало известно, что оборонные предприятия переводят на особый режим из-за военного положения. Особый режим включает возможное изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнения задач, связанных с функционированием системы гражданской защиты.

 

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Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассвоенное положениеООС
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