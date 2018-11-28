В Минобороны объяснили мобилизацию резервистов во время действия военного положения

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Сначала офицеры резерва первой очереди прибудут на сборы резервистов

Перед началом частичной мобилизации в Министерстве обороны запланировали провести сборы резервистов. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Кто такие резервисты. Резервисты есть оперативный резерв первой очереди и второй очереди. Оперативный резерв первой очереди - это люди до 40 лет, которые прошли соответствующую подготовку. Они знают, они приписаны к воинским частям, они знают своего командира воинской части. Они готовы к выполнению боевых задач", - сообщил Руснак.

По его словам, сначала офицеры резерва первой очереди прибудут на сборы резервистов. Сборы резервистов первой очереди будут проведены по принципу единого стрелкового дня.

"Второе, каков порядок их прибытия. С ними будут проведены соответствующие сборы. В отдельных бригадах территориальной обороны, возможно, будут проведены занятия более широкого плана. Что важно, со всеми бригадами территориальной обороны будут проведены соответствующие занятия. Если человек прибудет на эти сборы ему будет финансовое возмещение. То есть будут выплачиваться соответствующие деньги. Если бы они были в мобилизации, они бы получали деньги как контрактники. А так от 3 до 5 тысяч гривен дополнительной оплаты они будут получать в зависимости от той должности, на которую пришли", - добавил он.

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