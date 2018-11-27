В условиях военного положения "Укрпочта" будет работать в штатном режиме

Фото: "Укрпочта" (РБК-Украина)

Условия выплаты пенсий и пересылка почтовой корреспонденции не изменятся

ПАО "Укрпочта" работает в штатном режиме и введение военного положения в некоторых областях не повлияет на ее работу, условия выплаты пенсий и пересылка почтовой корреспонденции не изменятся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укпочты".

Как отмечается, клиенты по-прежнему будут получать услуги в почтовых отделениях в полном объеме.

"Изменений в ценах на услуги и сервисы компании не состоится. Никаких изменений в графике работы также не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Военное положение начнет действовать с 09:00 утра 28 ноября.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры.

В Минэкономразвития заверили, что украинцы смогут осуществлять все экономические операции в обычном режиме на всей территории Украины.