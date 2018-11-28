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Путин назвал нападение на украинские корабли "провокацией в интересах Порошенко"

Новости » Политика    28.11.2018 - 14:22
Путин назвал нападение на украинские корабли "провокацией в интересах Порошенко"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент РФ считает атаку на ВМС Украины "обычным пограничным инцидентом"

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал нападение России на украинские корабли в Азовском море "провокацией", которая была выгодна президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, "Порошенко был заинтересован в преддверии выборов".

Он добавил, что "действующему президенту Украины нужно что-то делать, чтобы создать препятствия для конкурентов из оппозиции".

Также Путин удивлен тем фактом, что военное положение в Украине было введено после "обычного пограничного инцидента".

"Точно провокация", - заявил президент РФ.

По корабельной группе ВМС Украины в Азовском море 25 ноября был открыт огонь со стороны России. Как сообщало командование ВМС, пограничные катера ФСБ России стреляли на поражение. Российский спецназ захватил три корабля Военно-морских сил Украины. В результате обстрела россиян шесть украинских военнослужащих были ранены.

Напомним, ранее Путин отреагировал на военное положение в УкраинеВ частности, в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель он выразил озабоченность в связи с приведением Вооруженных сил Украины в полную боеготовность и объявлением военного положения.

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Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерациявоенное положениеАзовское мореатака
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