Путин назвал нападение на украинские корабли "провокацией в интересах Порошенко"

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент РФ считает атаку на ВМС Украины "обычным пограничным инцидентом"

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал нападение России на украинские корабли в Азовском море "провокацией", которая была выгодна президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, "Порошенко был заинтересован в преддверии выборов".

Он добавил, что "действующему президенту Украины нужно что-то делать, чтобы создать препятствия для конкурентов из оппозиции".

Также Путин удивлен тем фактом, что военное положение в Украине было введено после "обычного пограничного инцидента".

"Точно провокация", - заявил президент РФ.

По корабельной группе ВМС Украины в Азовском море 25 ноября был открыт огонь со стороны России. Как сообщало командование ВМС, пограничные катера ФСБ России стреляли на поражение. Российский спецназ захватил три корабля Военно-морских сил Украины. В результате обстрела россиян шесть украинских военнослужащих были ранены.

Напомним, ранее Путин отреагировал на военное положение в Украине. В частности, в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель он выразил озабоченность в связи с приведением Вооруженных сил Украины в полную боеготовность и объявлением военного положения.