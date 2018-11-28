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Украина выставит боевые бригады вдоль границы, - Порошенко

Новости » Политика    28.11.2018 - 17:31
Украина выставит боевые бригады вдоль границы, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (УНИАН)

Самой опасной является граница с Россией, заявил президент

С началом действия военного положения Украина вдоль границ выставит боевые бригады. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время визита в Черниговской области в среду, 28 ноября, передает РБК-Украина.

По его словам, наиболее опасной является граница с Российской Федерацией, а потому бригады сосредоточатся именно там и на Азове.

"Будут выдвинуты боевые бригады вдоль границы. Мы укрепим границы. Потому что граница с Россией не является границей дружбы, а есть наиболее опасными рубежом. Также мы укрепим побережья Азовского моря", - сказал президент.

Также добавил, что в случае открытой полномасштабной наземной агрессии будет задействовано все - начиная от мобилизации, заканчивая функционированием штабов территориальной обороны.

Украина выставит боевые бригады вдоль границы, - Порошенко

Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ, в связи с введением военного положения в портах Бердянска и Мариуполя планируется увеличение численного состава военнослужащих и усиление обороны портов.

Отметим, президент Порошенко заявил, что не собирается продолжать военное положение, которое введено в Украине до 26 декабря.

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