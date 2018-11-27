Фонд соцстраха сохранит все выплаты в условиях военного положения

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В фонде не видят рисков для осуществления выплат

Фонд социального страхования Украины в условиях военного положения планирует продолжать бесперебойно и в полном объеме финансировать все виды материального обеспечения, страховых выплат, медицинских и социальных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фонда.

Как отметили в фонде, за счет своих средств осуществляется предоставление:

- помощи по временной потере трудоспособности (оплата по больничным листам);

- пособия по беременности и родам;

- пособия на погребение;

- единовременных пособий и ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве и членам их семей;

- реабилитационного лечения работающих в санаторно-курортных учреждениях по их выбору;

- санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью вследствие трудового увечья;

- обеспечение протезными изделиями, специальными средствами передвижения (колясками);

- финансирование лечения в учреждениях здравоохранения всех прямых последствий несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и прочее

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.

В то же время в Министерстве экономического развития и торговли заявили, что указ об введение военного положения пока не ограничивает экономическую деятельность на всей территории Украины.