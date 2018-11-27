Фонд соцстраха сохранит все выплаты в условиях военного положения

В фонде не видят рисков для осуществления выплат
Фонд социального страхования Украины в условиях военного положения планирует продолжать бесперебойно и в полном объеме финансировать все виды материального обеспечения, страховых выплат, медицинских и социальных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фонда.
Как отметили в фонде, за счет своих средств осуществляется предоставление:
- помощи по временной потере трудоспособности (оплата по больничным листам);
- пособия по беременности и родам;
- пособия на погребение;
- единовременных пособий и ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве и членам их семей;
- реабилитационного лечения работающих в санаторно-курортных учреждениях по их выбору;
- санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью вследствие трудового увечья;
- обеспечение протезными изделиями, специальными средствами передвижения (колясками);
- финансирование лечения в учреждениях здравоохранения всех прямых последствий несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и прочее
Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.
В то же время в Министерстве экономического развития и торговли заявили, что указ об введение военного положения пока не ограничивает экономическую деятельность на всей территории Украины.