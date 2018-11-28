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Военное положение: в Мариуполе и Бердянске усиливают охрану портов

Новости » Политика    28.11.2018 - 16:35
Военное положение: в Мариуполе и Бердянске усиливают охрану портов
Фото: Родион Тимошенко (mil.gov.ua)

В частности, будет увеличено количество военных

В связи с введением военного положения в портах Бердянска и Мариуполя планируется увеличение численного состава военнослужащих и усиленная защита портов. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что сейчас уже проводятся соответствующие мероприятия.

"Сегодня командующий ВМС докладывал о позиции, соответственно по усилению охраны и обороны морских портов. Морские порты будут усилены. Уже проводятся мероприятия по этому вопросу. Планируется увеличить численность военнослужащих для того, чтобы надежно выполнить задачи в этих портах", - заявил Тимошенко.

Напомним, закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине, сегодня, 28 ноября 2018 года, вступил в силу. Так, документ был обнародован в издании "Голос Украины".

Как сообщало РБК-Украина, президент Петр Порошенко заверил, что введение военного положения никак не повлияет на жизнь обычных украинцев. "Для обычного гражданина жизнь совершенно не меняется… Сейчас военное положение делается для того, чтобы законодательно и конституционно защитить украинского воина. Предоставить ему все необходимые условия, чтобы он мог выполнять свой священный долг - защищать Украину", - заявил глава государства.

Добавим также, президент заявил, что в первую очередь, нужно держать оружие наготове в Донецкой и Запорожской областях.

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Новости Украины МариупольБердянскГенштабвоенное положение
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