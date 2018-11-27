ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Военное положение пока не ограничивает экономическую деятельность, - МЭРТ

Новости » Экономика    27.11.2018 - 09:16
Военное положение пока не ограничивает экономическую деятельность, - МЭРТ
Фото: первый вице-премьер, глава МЭРТ Степан Кубив (kmu.gov.ua)

На сегодня украинцы могут свободно осуществлять экономические операции

Указы о введении военного положения пока не ограничивают экономическую деятельность на всей территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства экономического развития и торговли.

Сообщается, что указы президента "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине" и "О введении военного положения в Украине" пока не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины.

"Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме. Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности", - говорится в сообщении.

Военное положение пока не ограничивает экономическую деятельность, - МЭРТ

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии Российской Федерации.

Также ранее стало известно, что в условиях военного положения доступ населения в медучреждения не изменится.

 

Введение военного положения не имеет ничего общего с выборами, - Ельченко
Новости Украины МЭРТвоенное положениеограничение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь