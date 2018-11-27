Военное положение пока не ограничивает экономическую деятельность, - МЭРТ

Фото: первый вице-премьер, глава МЭРТ Степан Кубив (kmu.gov.ua)

На сегодня украинцы могут свободно осуществлять экономические операции

Указы о введении военного положения пока не ограничивают экономическую деятельность на всей территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства экономического развития и торговли.

Сообщается, что указы президента "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине" и "О введении военного положения в Украине" пока не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины.

"Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме. Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии Российской Федерации.

Также ранее стало известно, что в условиях военного положения доступ населения в медучреждения не изменится.