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В связи с введением военного положения в областях будут созданы штабы обороны

Новости » Политика    27.11.2018 - 22:07
В связи с введением военного положения в областях будут созданы штабы обороны
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вонних администраций создавать не будут

В связи с введением военного положения не будут создаваться новые военно-гражданские администрации в тех регионах, которые затрагивает закон о военном положении. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время, в тех в 10 областях, которых коснется действие закона о военном положении, будут созданы штабы обороны.

"Военные администрации не будут создаваться. Будут создаваться только штабы обороны для организации и подготовки территориальной обороны: проверки резерва (военнослужащих, - ред.), проверка возможностей по мобилизации, проверка технического состояния. Будет передислоцирована часть войск и выдвижения на границу для того, чтобы сразу же организовать эффективную защиту", - пояснил Порошенко.

В связи с введением военного положения в областях будут созданы штабы обороны

Он также добавил, что полномочия президента не будут расширены в связи с введением военного положения.

"Относительно ограничения конституционных прав и свобод. Позиция первая - полномочия не расширяются. Президент имеет исключительные конституционные полномочия обороны страны в рамках статьи 106 Конституции... Это прямая конституционная ответственность президента, который должен защитить страну", - заявил он.

Напомним, принятый Верховной радой 26 ноября закон о введении военного положения не предполагает возможности продления его срока действия президентом без решения парламента. Таким образом, срок действия военного положения истекает 26 декабря.

Добавим, что военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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