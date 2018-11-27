"Укрзализныця" не будет уменьшать объемы перевозки основных товаров из-за военного положения

Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

УЗ вводит специальный режим контроля за опасными грузами

Несмотря на вчерашнее решение Верховной рады Украины (ВРУ) о введение военного положения, нет причин говорить о том, что будут уменьшены объемы грузовых перевозок основных товаров. Об этом на инфраструктурном дни рассказал и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, он прокомментировал введение военного положения в Украине.

"Мы не видим причин говорить о том, что будут уменьшены объемы грузовых перевозок основных товаров. УЗ всегда обеспечивала нужды государства. Технологически-технически мы готовы", - сообщил он.

По его словам, причин для спекуляций на теме военного положения нет.

"Мы вводим специальный режим по контролю за опасными грузами. По другим вопросам мы можем сказать, что мы работаем в штатном, хотя и усиленном режиме. Нет оснований для спекуляции", - добавил он.

Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в связи с введением военного положения, Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

Предприятия "Укроборонпрома" также будут работать в особом режиме в связи с актом неприкрытой военной агрессии Российской Федерации и указом президента о введении военного положения в Украине.