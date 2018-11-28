Иллюстративное фото (today.vodafone.ua)

От имени Минобороны харьковчанам рассылаются фейковые сообщения из военкоматов

Жителям Харькова и области рассылали фейковые SMS из военкоматов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского областного военного комиссариата в Facebook.

Как отмечается, сейчас Харьковский областной военный комиссариат проводит плановую работу по уточнению учета военнообязанных. Кроме того, проводится плановая работа по отбору граждан на военную службу по контракту и продолжается плановый призыв граждан на срочную военную службу.

"Пользователям мобильных сетей от имени Министерства обороны Украины рассылаются уведомления о необходимости прибыть в военные комиссариаты в связи с мобилизацией. Учитывая это, заявляем: никаких действий по частичной мобилизации граждан Украины в ряды Вооруженных сил Украины пока не проводится, подобные рассылки и другие слухи о начале мобилизации не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что военные срочной службы не будут привлекаться к проведению операции объединенных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы РФ рассылают жителям приграничных областей Украины фейковые SMS из военкоматов. В частности, такие сообщения получили жители Путивливского района Сумской области.

Отметим, в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. Речь идет о Винницкой, Луганскую, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях, а также внутренних водах Азово-Керченской акватории.