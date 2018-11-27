В Харьковской ОГА исключили введение комендантского часа из-за военного положения

Фото: Харьковская ОГА (facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration)

В мэрии Харькова отметили, что ведение военного положения не повлияет на работу коммунальных служб

Советник главы Харьковской облгосадминистрации по правовым вопросам Сергей Стороженко заявил, что комендантский час в Харькове из-за военного положения вводиться не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание SQ.

Брифинг на тему введения военного положения Опубліковано Pavel Fedosenko Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Кроме того, сообщается, что по словам первого заместителя мэра Харькова Игоря Терехова, введение военного положения не повлияет на работу коммунальных служб, предприятий и финансовых учреждений Харькова.

"Город продолжает функционировать в штатном режиме. Все банки, обменные пункты и финансовые учреждения, а также подразделения Пенсионного фонда работают стабильно, и все социальные выплаты будут осуществляться в полном объеме", - сообщил Терехов, отметив, что город в полном объеме обеспечен продуктами питания и перебоев с их поставками нет.

Кроме того, сообщается, что в штатном режиме продолжают работать Международный аэропорт "Харьков", Южный вокзал и городские автостанции.

Отметим, Харьковская область - одна из 10 областей, в которых согласно указу президента Украины вводится военное положение с 14:00 26 ноября сроком на 30 дней. На данный момент введение военного положения поддержал парламент и после подписания документа главой ВРУ и президентом документ будет опубликован в "Голосе Украины", после этого он сразу же вступит в силу. Ожидается, что закон вступит в силу завтра, 28 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с введением военного положения, Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

Также сообщалось, что предприятия "Укроборонпрома" будут работать в особом режиме в связи с введением военного положения в Украине.