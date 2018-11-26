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Рада одобрила введение военного положения

Новости » Политика    26.11.2018 - 21:32
Рада одобрила введение военного положения
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Нардепы поддержали предложение Порошенко ввести военное положение

Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарии рассмотрели соответствующий законопроект авторства президента Петра Порошенко в открытом режиме.

Рада одобрила введение военного положения

Перед голосованием президент Петр Порошенко отметил, что внес в Раду новый проект указа, и именно за него проголосуют нардепы.

"Я внес новый проект указа, в котором срок действия военного положения будет сокращен до 30 дней. Указ зарегистрирован в Верховной раде. Официально внесен на замену", - сказал глава государства.

Президент уточнил области, в которых будет введено военное положение.

"Вторая позиция проекта закона предусматривается по итогам обсуждения введения военного положения только в областях, расположенных вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украино-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей... Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская , Черниговская, Херсонская, Донецкая, Запорожская и внутренние воды Керченской акватории", - заявил Порошенко под стенограмму.

Подчеркнем, в момент голосования на сайте ВР обновленный проект указа отсутствовал. По состоянию на 22:00 страница закона на сайте недоступна.

Рада одобрила введение военного положения

На заседании СНБО, которое проходило ночью 26 ноября, Порошенко заявил, что введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия.

"Украина будет проводить действия относительно обороны своей территории. Это не означает изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди. Решение не будет предусматривать ограничения конституционных прав граждан", - сказал Порошенко.

Как известно, 25 ноября, по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. Командование ВМС сообщило, что россияне стреляли на поражение. В результате атаки три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом. Кроме того, шесть украинских военнослужащих были ранены.

Как писало РБК-Украина, Вооруженные силы Украины, а также личный состав Службы безопасности Украины были приведены в полную боевую готовность.

Добавим, после захвата украинских кораблей в Азовском море глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал инициировал ограничение въезда некоторым россиянам на территорию страны.

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