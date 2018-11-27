Що відбувається в областях України після введення воєнного стану

Фото: Воєнний стан вводиться в 10 областях України

Оборонні підприємства і залізничний транспорт перейдуть на особливий режим роботи

З ранку 28 листопада у 10 областях України вводиться воєнний стан. У зв'язку з цим на особливий режим роботи перейдуть ж/д транспорт і оборонні підприємства, буде посилена охорона вокзалів і аеропортів. У той же час, у Кабміні кажуть, що воєнний стан не позначиться на економіці і соцзабезпеченні громадян.

Як в Україні готуються до введення воєнного стану - в матеріалі РБК-Україна.

У понеділок, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного положення у 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Воєнний стан почне діяти з 09:00 ранку 28 листопада.

За станом на ранок вівторка, 27 листопада, підрозділи операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вже приведені в повну боєготовність.

У зв'язку з введенням воєнного стану залізничний транспорт, а також оборонні підприємства перейдуть на посилений режим роботи.

Оборонні підприємства

Як пояснили РБК-Україна в прес-службі "Укроборонпрому", особливий режим буде на підприємствах в тих областей, в яких буде введено військове положення. Особливий режим роботи буде включати можливу зміну графіка роботи підприємств та їх виробничої діяльності.

Транспорт

Міністр інфраструктури Володимир Омелян доручив посилити охорону та оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів і інших об'єктів інфраструктури.

"Ми вводимо особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної здатності залізничної мережі і рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України. Також пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішенням військового командування", - заявив міністр.

Планується також активна участь працівників сфери транспорту в територіальній обороні. Міністр попередив, що у кожного напоготові має бути "тривожний рюкзак" з триденним запасом всього самого необхідного.

Банки та органи соцзахисту

У той же час у Кабміні й Нацбанку заспокоюють: всі банки та органи соцзахисту будуть працювати в штатному режимі.

В Мінекономрозвитку запевнили, що українці зможуть здійснювати всі економічні операції у звичайному режимі на всій території України.

"Суб'єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції у звичайному режимі. Мінекономрозвитку буде оперативно повідомляти про будь-які зміни в режимі здійснення економічної і зовнішньоекономічної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Це стосується і роботи соцструктур. Ніяких обмежень по виплатах соціальних допомог і пенсій не буде, повідомили у Мінсоцполітики.

Фонд соціального страхування збереже всі виплати в умовах воєнного стану.

Пошта

"Укрпошта" працюватиме в штатному режимі: умови виплати пенсій і пересилання кореспонденції не зміняться. Ніяких змін в графіку роботи та цінах також не передбачено.

Медицина

Обласним медустановам доручили забезпечити запас донорської крові і препаратів, а керівникам - транспортування хворих і поранених. Всі цивільні жителі будуть отримувати лікування без змін. Одночасно кожна установа охорони здоров'я може прийняти не менше 10-15 військових, пишуть запорізькі ЗМІ.

Реакція Росії

Президент Росії Володимир Путін офіційно поки що ніяк не коментує інцидент в Керченській протоці. За словами прес-секретаря Дмитра Пєскова, Путін озвучить свою позицію в найближчі дні.

Поки лише відомо, що президент РФ провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і висловив заклопотаність оголошенням військового стану в Україні.

"Акцентовано, що українське керівництво несе всю повноту відповідальності за створення ще однієї конфліктної ситуації і пов'язані з цим ризики. Все це явно зроблено з урахуванням передвиборчої кампанії в Україні", - йдеться в повідомленні Кремля.

При цьому прес-секретар Путіна заявив про загрозу ескалації конфлікту на Донбасі через воєнний стан.