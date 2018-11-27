В Кремле заявили об угрозе эскалации конфликта на Донбассе из-за военного положения

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков заявил, что Путин в ходе встреч на G20 "даст исчерпывающие пояснения" по ситуации в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил об угрозе эскалации конфликта на Донбассе из-за военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Пескова, введение военного положения несет риски эскалации конфликта в отдельных регионах страны.

"Введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе. Имеется ввиду юго-восток", - заявил он.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, планируется ли обсуждение ситуации в Керченском проливе в ходе запланированной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20, он заявил, что это "не является темой для саммита".

"Но в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнения, что президент даст исчерпывающие пояснения", - заявил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США призвал Путина и президента Украины Петра Порошенко к прямым переговорам после ситуации в Керченском проливе.

Сегодня Песков заявил, что Путин готовится озвучить позицию по инциденту в Керченском проливе.