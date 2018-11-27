Права и выборы: как Верховная рада вводила военное положение

Парламент убедил президента изменить формат введения военного положения (Виталий Носач, РБК-Украина)

С утра 28 ноября в десяти областях Украины сроком на один месяц вводится военное положение. Под давлением народных депутатов президент Петр Порошенко отступил от своей изначальной идеи – ввести военное положение на два месяца и по всей стране. Для того, чтобы получить одобрение парламента, пришлось согласиться и четко зафиксировать дату президентских выборов – 31 марта следующего года, как и планировалось ранее. О том, как Верховная рада с оговорками поддержала президентскую инициативу – в материале РБК-Украина.

Идея о введении военного положения в связи с событиями в Азовском море и захватом украинских военных кораблей стала для народных депутатов неожиданностью. Несколько собеседников в правящих кругах заверили РБК-Украина, что эта инициатива возникла почти спонтанно как реакция на неприкрытую российскую агрессию на Азове.

Многие влиятельные члены парламентской коалиции уверенны, что атака на украинские катера была "эксцессом исполнителя" у русских. "Думаю, их начальство и Путин даже не в курсе были. В бардаке кто-то там из местных военных решил в войну поиграться. А потом пошло-поехало. Наверное, там уже и командир - не командир, и капитан - не капитан", - предположил один из собеседников.

Спорное положение

К четырем часам дня в понедельник на внеочередном заседании Рады, которая должна была утвердить президентский указ о военном положении, собрался необходимый депутатский кворум. Перед этим парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал законопроект об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине".

Но начать экстренное заседание вовремя депутаты не смогли. "Радикальная партия Олега Ляшко" заблокировала президиум, требуя объявления перерыва для консультаций с президентом. После почти часа пререканий с "радикалами", которых активно поддерживала фракция "Батькивщина", спикер Андрей Парубий был вынужден объявить перерыв, после чего начались многочасовые консультации с участием глав фракций.

У народных депутатов было несколько ключевых претензий. Первая – сократить срок, на который вводится военное положение, с 60 до 30 дней. Главный аргумент – согласно законодательству, в этот период запрещено проводить любые выборы. По мнению многих нардепов, во время военного положения нельзя не только идти на избирательные участки, но и проводить подготовку к голосованию: выдвигать кандидатов, формировать избиркомы и т.д. Тогда как по действующему графику, избирательная кампания должна начаться уже 30 декабря.

Оппоненты Петра Порошенко утверждали, что введение военного положения приведет к автоматическому переносу президентских выборов. Таким образом Порошенко мог бы продлить срок своего правления. На консультациях особенно настаивали "радикалы" и "Батькивщина". Их лидеры уже активно включились в предвыборную гонку, в том числе сильно потратились на рекламу и билборды, составили помесячный бюджет кампании. Перенос выборов, причем на неопределенный срок, не только мог бы повлиять на цифры в рейтингах, но сделал бы ее гораздо дороже.

"Радикальная партия" не давала начать экстренное заседание парламента и требовала проведения консультаций с президентом (Виталий Носач, РБК-Украина).

"Тех, кто не согласен с узурпацией власти Петром Порошенко, называют рукой Кремля, ногой Кремля, членом Кремля, еще чем-то Кремля", - возмущался в кулуарах Ляшко.

Второе требование – ввести четкий список прав и свобод украинцев, которые могли быть ограничены в связи с введением военного положения. В первом указе президента, который рассматривался на профильном комитете, об этом вообще не было ни слова, хотя такой перечень там должен быть указан согласно законодательству.

"Вы видели, как там ограничиваются права и свободы? Зачем там разрешение на прослушку граждан? Я этого не понимаю. И избирателям не объясню, если проголосую за это. Президент не хочет встретиться с депутатами и все четко объяснить. Такой документ не может дописываться на коленке. Если нужно будет – завтра соберемся, у нас есть 48 часов", – сказал РБК-Украина один из соратников Юлии Тимошенко.

Позже на сайте Рады появился другой проект президентского указа, в котором предусматривалось возможное ограничение ряда конкретных прав и свобод: на неприкосновенность жилья, тайну переписки и телефонных разговоров, свободу передвижения и свободу слова, права на мирные собрания и т.д.

Наконец, последнее требование нардепов – ограничить территорию, на которой будет введен особый правовой режим, сузив ее до прифронтовых территорий или пограничных с РФ и оккупированным Крымом регионов.

Обиды и уступки

Президент пошел на определенные уступки. Фракция "Народного фронта" также требовала одновременно и сокращения военного положения до одного месяца, и его введения только на определенных территориях, и назначения президентских выборов на 31 марта 2019 года. В противном случае, "фронтовики" угрожали не дать голоса за инициативу Порошенко. Интрига заключалась и в том, что часть "фронтовиков" в последнее время откровенно подыгрывает Юлии Тимошенко.

Источник во фракции "Народного фронта" рассказал РБК-Украина, что главным инициатором введения военного положения был секретарь СНБО Александр Турчинов. "Порошенко изначально не сильно горел желанием. Он связывался с западными партнерами, консультировался, но поверил в эту концепцию", - сказал он.

В то же время, по словам нескольких собеседников в НФ, Турчинов не пришел на заседании их фракции в понедельник. "Фракцию вели Бурбак и Аваков. Яценюк удачно уехал встречаться с европейскими политиками и вернуться не успел", - сказал один из нардепов НФ и добавил, что Аваков был не очень доволен идеей с военным положением, которую и объявлял соратникам по партии. "Мы выслушали их, и после этого родилась концепция, как можно умерить аппетиты Порошенко - 30 дней, дата выборов, отдельные территории и так далее", - сказал он.

Порошенко час прождал в парламенте, чтобы выступить перед депутатами, но переговоры затягивались, и он уехал из Рады на улицу Банковую, откуда выступил с видеообращением. "Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на тридцать дней. Для чего? А чтобы военное положение ни днем не накладывалось на начало избирательной кампании. В декабре я внесу – в начале декабря – проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года", - заявил президент.

Президет Петр Порошенко в конечном счете согласился на условия депутатов и изменил текст своего законопроекта об утверждении указа о военном положении (Виталий Носач, РБК-Украина).

Но часть оппозиции все равно была недовольна такими уступками, требуя немедленно зафиксировать, что выборы пройдут именно в последний день марта следующего года. "По закону, Рада должна будет назначить дату выборов своим постановлением не позже 21 декабря. А военное положение, даже на 30 дней, затянется до 26-27 декабря. Возникает накладка и, как следствие, повод для обращений во всевозможные суды. Кроме того, мы не верим обещаниям внести постановление по дате выборов "на следующий день", "когда-то потом" и т.д.", - сказал изданию депутат от "Батькивщины".

В итоге, когда парламент в половину восьмого вечера наконец-то начал рассматривать вопрос о военном положении, уверенности в успешном голосовании еще не было. По информации издания, "за" были готовы проголосовать большинство депутатов от правящей коалиции ("Народный фронт" – если их пожелания будут учтены) и часть "Самопомочи", ориентирующаяся непосредственно на лидера партии Андрея Садового.

Обсуждение в зале происходило в конфликтной атмосфере. Часть депутатов в своих выступлениях напирали на то, что защита Украины от российской агрессии – задача номер один, следовательно, военное положение надо вводить немедленно. Другие же делали акцент на том, что вся эта история – лишь попытка власти сорвать избирательный процесс.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко вспомнила военных, захваченных Россией в плен на трех украинских кораблях. По ее словам, во время трехчасовых консультаций с Андреем Парубием лидеры фракций называли не их имена, а говорили только о выборах.

"Нам только что люди, которые на киностудии Довженко снимали ролики о том, как они "сепаров" ловили, рассказывали, какой им не такой Порошенко. Путина в своих выступлениях они не вспомнили. Другие люди нам тут пели, что мы не проголосовали в 2014 году введение военного положения. Так стенограмма заседания СНБО свидетельствует, что только Турчинов тогда за это проголосовал. Другой голос не выпускал даже голубей мира", – заявила Геращенко, указывая на места, где сидят депутаты "Батькивщины".

В ответ заместитель главы этой партии Сергей Власенко назвал ее "подстилкой". Нардепа пристыдили спикер Рады, премьер-министр, президент и коллеги по парламенту. В итоге он все же извинился и подошел к Геращенко, чтобы обнять и поцеловать.

Президент перед финальным голосованием отметил, что военное положение вводится на 30 суток, а ограничение прав граждан будет применено только в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины.

"Я попросил дать право президенту, как только российский солдат пересечет границу – я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли", – добавил он, уточнив, что речь идет о возможном вторжении за пределами операции Объединенных сил и незаконно аннексированного Крыма.

Петр Порошенко объяснил, что военное положение вводится в тех областях, где может быть нанесен удар: Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также внутренних водах Азово-Керченской акватории.

"Чего ждал Путин?.. Путин ждал возвращения Цхинвали. Для того чтобы мы повторили судьбу Грузии. Чтобы дали повод обеспечить пролитие крови сотен тысяч украинцев. Для того чтобы потерять поддержку всего мира. И вместо этого остаться один на один со своими проблемами", – сказал президент.

По ходу выступления его то и дело перебивали депутаты "Радикальной партии" и "Батькивщины". Порошенко попросил их помолчать и не материться. В конце речи к нему подбежал глава РПЛ Олег Ляшко. Его перехватил нардеп от БПП Иван Мельничук. "Радикал" Сергей Рыбалка пошел выяснять отношения с Сергеем Березенко, в ходе чего завязалась потасовка – депутаты разбили суфлер.

Когда страсти улеглись, Рада одобрила введение военного положения 276 голосами. "За" проголосовали БПП, "Народный фронт", "Самопомич", "Радикальная партия", "Батькивщина", почти половина группы "Воля народа" и внефракционных депутатов. Согласно договоренности, дальше парламент утвердил 31 марта 2019 года днем президентских выборов и обратился к международным партнерам из-за очередного акта российской агрессии.

Фракции "Батькивщина" и "Сапомомич" много критиковали президента, но все же поддержали решение о введении военного положения (Виталий Носач, РБК-Украина). Как рассказал РБК-Украина собеседник из окружения президента, задача переноса выборов в связи с военным положением изначально не ставилась, а его введение на 60 дней и по всей стране – изначальное "завышение планки", чтобы потом отступить и получить то, что требовалось. "Это имиджевый проект, чтобы укрепить образ Порошенко как защитника Украины от российской агрессии и сместить акценты кампании с газа-тарифов-пенсий на национальную безопасность", - сказал собеседник издания. Мнение о том, что военное положение – это имиджевый проект для президента непублично разделяют и в БПП, и в НФ. "Думаю, была задача максимум и задача минимум. Максимум с переносом выборов не пролез, пошли по минимуму", - сказал РБК-Украина один из депутатов коалиции.

Но пока непонятно, как именно будет действовать власть после того, как срок действия военного положения закончится. Вполне очевидно, что за 30 дней не удастся добиться серьезных успехов в возвращении Крыма и ОРДЛО или укрепить позиции на Азовском море.

"Какие 30 дней? Что за это время должно случиться, чтобы закончилось военное положение? Я за то, чтобы это было на 10 лет, только в той зоне, где идут боевые действия. Я не знаю, сколько они будут длиться: 3 года, 5 лет. А что случится за 30 дней? Он кораблей накупит? Это торгашество: на повышение и на понижение", – комментировала ситуацию вице-спикер Оксана Сыроид из "Самопомочи".

Утверждение даты выборов на 31 марта фактически делает невозможной пролонгацию особого правового режима. "Ввязаться в эту историю смогли, но как из нее выходить - лично я не вижу. И наши оппоненты через месяц не упустят возможности потоптаться по власти, дескать, ну что, победили Россию за месяц? Какие вообще успехи?..", - подытожил депутат из пропрезидентской фракции.