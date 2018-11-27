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Оборонные предприятия переводят на особый режим из-за военного положения

Новости » Экономика    27.11.2018 - 11:11
Оборонные предприятия переводят на особый режим из-за военного положения
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Особый режим вводится в десяти областях Украины

Предприятия "Укроборонпрома" будут работать в особом режиме в связи с актом неприкрытой военной агрессии Российской Федерации и указом президента о введении военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как отметили в пресс-службе, это касается предприятий в областях, которых с 28 ноября будет введено военное положение: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Особый режим включает возможное изменение графика работы предприятий, производственной деятельности и выполнения задач связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты.

"Учитывая особый режим работы этих предприятий "Укроборонпрома", порядок доступа представителей СМИ на их территорию может измениться. В связи с чем, просим журналистов обращаться в пресс-службу Концерна для уточнения особенностей проведения пресс-туров на оборонные предприятия", - отметили в концерне.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.

В то же время в Министерстве экономического развития и торговли заявили, что указ об введение военного положения пока не ограничивает экономическую деятельность на всей территории Украины.

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Новости Украины военное положениеУкроборонпром
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