Окупанти відходять? Що відбувається в Херсоні та області

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бойові дії в місті почалися в перший тиждень війни, війська РФ підійшли до Херсона 25 лютого

місто було повністю окуповане 2 березня 2022 року

у червні ЗСУ пішли в контрнаступ – окупантів відкинули з першої лінії оборони Херсона

у вересні окупаційні адміністрації оголосили про проведення "референдумів", після чого Путін заявив про "анексію"

9 листопада окупанти анонсували відведення військ із Херсона на лівий берег Дніпра.

Що відбувається у Херсоні зараз. Ситуація на сьогодні

Херсон 24 лютого 2022

Російські війська вторглися на територію Херсонської області із Криму 24 лютого. Наступного дня окупанти підійшли до Херсона, точилися бої в районі Антонівського мосту.

ЗСУ вдалося збити два літаки РФ і підбити колону техніки в Чорнобаївці, але 28 лютого Херсон був повністю оточений ворогом.

1 березня 2022 російські військові підрозділи увійшли до міста.

Окупація російськими військами та подальше життя міста

2 березня армія ворога повністю захопила обласний центр. У Херсоні заблокували український мобільний зв'язок, розпочали трансляцію російського телебачення, створили "адміністрації", до роботи в яких залучили колаборантів.

З перших днів окупації населення Херсона чинило активний опір російським загарбникам.

До середини квітня люди виходили масово на протести. Потім силовики почали жорстко розганяти мітинги, проукраїнських активістів переслідували та викрадали.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України перейшли до активних бойових дій на Херсонщині на початку літа. 20 червня голова Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про прорив першої лінії оборони окупантів. До серпня було звільнено 53 населені пункти.

Українські війська щодня атакували транспортні шляхи, командні пункти, склади з боєприпасами окупантів на Херсонському напрямку. Понад 20 ударів було завдано по розташуванню російських військ та техніки в Чорнобаївці Херсонської області.

З початку жовтня українські захисники поновили наступальні дії. Упродовж місяця було звільнено понад 1000 квадратних кілометрів площі. Лінія фронту правому березі Дніпра наблизилася до Херсона.

Контрнаступальна операція ЗСУ на Херсонщині викликала панічні настрої серед представників окупаційної влади регіону.

Так званий голова Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив "евакуацію" населення. Було запроваджено заборону на в'їзд у Херсонську область нібито через "напружену ситуацію".

Крім того, командувач військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що в районі Херсона "виникла складна ситуація" і не виключив "прийняття непростих рішень".

Антонівський міст

У ході контрнаступу ЗСУ взяли під вогневий контроль логістичні артерії ворожої армії - мости (Антонівський, Даріївський, Каховський) та понтонні переправи, які війська РФ спорудили замість пошкоджених мостів для перекидання техніки та живої сили на правобережну Херсонщину.

Антонівський автомобільно-пішохідний міст за 30 км від Херсона був стратегічно важливий для росіян, як одна з головних переправ через Дніпро.

Внаслідок точних та планомірних ударів HIMARS міст зазнав значних пошкоджень та став фактично непридатним для використання.

"Референдум" та "анексія"

У вересні окупаційна влада провела так званий "референдум" на захоплених територіях України та оголосила, що нібито переважна більшість населення проголосувала за входження Херсонщини до складу РФ.

30 вересня російський диктатор Путін "узаконив" анексію 4 українських регіонів, у тому числі Херсонської області.

Це рішення засудила більшість країн світу. Відповідну резолюцію підтримали 143 із 193 країн-членів Генасамблеї ООН.

Сценарії визволення Херсона

Херсонський напрямок для військ РФ має стратегічне значення, тому його утримання стало їхнім головним завданням.

Як зазначали в Генштабі ЗСУ, контроль південного фронту може сприяти створенню плацдарму для подальшого захоплення Росією Миколаївської та Одеської областей та позбавленню України статусу морської держави.

Однак на тлі новин про контрнаступ Сил оборони та закликів окупаційних властей до "евакуації" експерти почали говорити про те, що ЗСУ імовірно готуються до "вирішальної битви" за правий берег Дніпра. А Володимир Путін може зіткнутися із жорсткою критикою на свою адресу у разі втечі росіян із Херсона.

В українській розвідці та Пентагоні дають позитивні прогнози щодо звільнення Херсона. Хоча міжнародні та українські експерти радять не поспішати із висновками.

Військовий експерт, полковник Роман Світан у коментарі РБК-Україна розповів, що на правому березі Дніпра залишається близько 22 БТГр окупантів.

Частину важких військ виводять, але на їх місце заводять приблизно таку ж кількість стрілецьких з'єднань, мобілізованих. Їхнім завданням буде триматися скільки можливо, а якщо неможливо – швидко тікати.

Світан висловив думку, що схоже агресор, справді, не збирається щосили триматися за правобережжя Херсонщини. Але він налаштований стримувати просування ЗСУ.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом правобережжя Херсонщини буде повністю звільнено. Однак ЗСУ не відразу форсують Дніпро, а спочатку займуться зачисткою селищ і міст. Після цього облаштовуватимуться позиції нашої артилерії для завдання ударів по об'єктах росіян на лівобережжі.

За словами Коваленка, звільнення Херсона та правобережної Херсонщини дозволить ЗСУ значно збільшити вогненний вплив на територію, яка вважалася глибоким тилом російських окупантів, у тому числі і на Крим.

При цьому експерт припустив, що лівобережна частина Херсона звільнятиметься через Запорізьку область. Саме деокупація Запорізької області – ключ до звільнення всього півдня, що відбудеться не раніше 2023 року.