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У Херсоні вводять комендантську годину: скільки триватиме

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Субота 12 листопада 2022 18:18
У Херсоні вводять комендантську годину: скільки триватиме Фото: у Херсоні вводять комендантську комендантську годину (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

У звільненому Херсоні військовою адміністрацією вводиться комендантська година. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Комендантська година триватиме з 17:00 до 8:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях", – заявив Янушевич.

Раніше ми писали, що до Херсона повернулися і приступили до виконання обов'язків військові адміністрації. ДСНС почала розмінувати території.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

За словами виконавчого директора ДПЕК Дмитра Сахарука, Росія повністю знищила всю енергетичну систему Херсона. Її мають намір відновити найближчим часом.

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