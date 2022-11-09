ГУР про наступ на Херсон: потрібен час, щоб його відбити

У ГУР Міноборони України оцінили тривалість боїв за тимчасово окупований Херсон. Там заявили, що ЗСУ потрібен час, щоб відбити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю La Repubblica .

На питання, навіщо окупанти евакуювали мирних жителів, Скібіцький відповів: "По-перше, тому що так легше вести бойові дії. По-друге, щоб відсікти інформацію, яку ми отримуємо від партизанів. По-третє, тому що вони дотримуються принципу Радянського Союзу: депортація населення. Буде введено бурят, щоб цей край став не тільки проросійським, а й повністю російським. Те саме зробили в Криму, з татарами".

При цьому він розповів, що Херсон обороняють від 30 до 50 тисяч окупантів, і українським військам буде потрібен час, щоб відбити його.