ГУР про наступ на Херсон: потрібен час, щоб його відбити
У ГУР Міноборони України оцінили тривалість боїв за тимчасово окупований Херсон. Там заявили, що ЗСУ потрібен час, щоб відбити місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю La Repubblica.
На питання, навіщо окупанти евакуювали мирних жителів, Скібіцький відповів: "По-перше, тому що так легше вести бойові дії. По-друге, щоб відсікти інформацію, яку ми отримуємо від партизанів. По-третє, тому що вони дотримуються принципу Радянського Союзу: депортація населення. Буде введено бурят, щоб цей край став не тільки проросійським, а й повністю російським. Те саме зробили в Криму, з татарами".
При цьому він розповів, що Херсон обороняють від 30 до 50 тисяч окупантів, і українським військам буде потрібен час, щоб відбити його.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна аналізувала, чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах у Донецькій області.
Також повідомлялося, що Кремль вважає ймовірним втечу російської армії з Херсона і готується до цього. Пропагандистам уже роздали методички, щоби виправдати відступ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.