Росіяни готуються до втечі з Херсона. Пропагандистам роздали методички, - "Медуза"

Кремль вважає ймовірною втечу російської армії з Херсона і вже готується до цього. Пропагандистам роздали методички, щоб виправдати відступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За даними видання, пропагандисти отримали методички з вказівками, як розповідати про ситуацію у Херсоні. Таким чином Кремль хоче підготувати росіян до здачі міста.

Перший варіант

В одній з методик вказується, що Херсонський напрямок для російської армії був "найскладнішим на поточному етапі спецоперації", а Україні нібито потрібно показати Заходу боєздатність.

"Київ не буде зважати на власні втрати - він готовий угробити десятки тисяч своїх і чужих заради нових траншів і поставок зброї. Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів та особового складу. Саме небезпекою завдання масованого удару по місту величезним угрупуванням націоналістів продиктована евакуація мирних жителів міста на лівий берег Дніпра", - йдеться у методичці окупантів.

При цьому Кремль хоче переконати, що Україна та країни НАТО кинули на Херсонщину всі сили і це загрожує "величезним кровопролиттям".

"ЗСУ планують влаштувати теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС. Підрив ГЕС може стати "пасткою" для наших бійців. У цьому випадку буде затоплено населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в котлі і навіть не зможуть прийняти бій - їх просто змиє", - йдеться у вказівках Кремля.

Другий варіант

Друга кремлівська методика просить звернути увагу на виступ дипломата, історика та політолога, члена наукової ради при Раді безпеки РФ Анатолія Торкунова.

На зустрічі із диктатором Володимиром Путіним він згадав про Полтавську битву. Торкунов заявив, що для перемоги в ній Петро І "відходив до Полтави". Саме відступ зрештою призвів до "перелому у війні".

Що думають у Кремлі

Джерела, близькі до Кремля, заявляють, що російське командування вважає здачу Херсона "небажаною", але "ймовірною". Водночас співрозмовники видання зазначають, що ситуація на цьому напрямі фронту залежить від ЗСУ, а не від російської армії.

За даними "Медузи", рішення про відступ прийматиме особисто Путін за участю людей зі свого "ближнього кола".

При цьому, за інформацією джерел, у Кремлі нібито все ще розраховують, що взимку 2023 року російська армія зможе провести новий масштабний наступ в Україні.