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Херсон повертається під контроль України, в місто заходять ЗСУ, - ГУР

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Херсон, П'ятниця 11 листопада 2022 15:19
Херсон повертається під контроль України, в місто заходять ЗСУ, - ГУР Фото: Херсон повертається під контроль України (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Херсон повертається під контроль українських військ. ЗСУ вже заходять в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР МО.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено", - йдеться в повідомленні.

Окупантів закликають здатися

Своєю чергою у розвідці попередили, кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.

"Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон", - попередили росіян в ГУР.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські війська увійшли до міста Херсон.

Після чого українські військові прокоментували ситуацію в Херсоні. Зокрема, в ОК "Південь" зазначали, наразі ще триває бойова робота, а тому необхідно дотримуватися інформаційної тиші.

До слова, місто Херсон було окуповане російськими військами ще з 2 березня 2022 року. Тепер же місцеві жителі діляться кадрами з міста, над яким вже знову майорить прапор України.

Детальніше про те, що відбувається в Херсоні та області - читайте за посиланням в нашому матеріалі.

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