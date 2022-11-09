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Біжать з Херсона? Командування РФ вирішило відвести війська на лівий берег

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Середа 09 листопада 2022 17:17
Біжать з Херсона? Командування РФ вирішило відвести війська на лівий берег Фото: Сергій Суворкін (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг нового командувача російських окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна.

"Найбільш доцільним варіантом є організація оборони по бар'єрному рубежу річки Дніпро... по лівому її берегу", - сказав він.

Суворкін заявив, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, але воно допоможе зберегти боєздатність угруповань військ.

За його словами, маневр окупаційних військ буде здійснено в найближчі терміни, і з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Міністр оборони Сергій погодився з пропозицією організувати оборону по рубежу річки Дніпро.

"Приступайте до відведення військ", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомляли, що Херсон обороняють від 30 до 50 тисяч росіян, і українським військам буде потрібен час, щоб відбити його.

Також повідомлялося, що окупанти підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

Раніше РБК-Україна аналізувала, чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах у Донецькій області.

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