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Остаточно втекли з Херсона? У РФ заявили про завершення перекидання військ на лівий берег

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П'ятниця 11 листопада 2022 12:21
Остаточно втекли з Херсона? У РФ заявили про завершення перекидання військ на лівий берег Фото: у РФ заявили про завершення перекидання військ на лівий берег (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Міністерстві оборони Росії заявили про завершення перекидання військ на лівий берег Дніпра у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

"На Херсонському напрямку сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро", - сказав офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу.

Він додав, що жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишилося. Усі російські військові переправились на лівий берег Дніпра.

Конашенков заявив, що з'єднання та військові частини збройних сил РФ зайняти заздалегідь підготовлені з інженерного погляду оборонні рубежі та позиції.

Він додав, що при перекиданні військ РФ не зазнала втрат серед особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів. Також, за його словами, людям, які хотіли залишити правий берег Херсонської області, було надано допомогу.

Нагадаємо, що 9 листопада Міноборони РФ віддало наказ своїм військам відступити із правого берега Дніпра та почати відхід на лівий берег.

При цьому вчора начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що росіяни все ще залишаються на правому березі Дніпра. До того ж, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росії буде потрібно щонайменше тиждень, щоб вивести свої військові частини з Херсона.

Також повідомлялося, що росіяни при відступі намагаються максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

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