ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсон повернулися українські військові адміністрації

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 17:19
В Херсон повернулися українські військові адміністрації Фото: в Херсон повернулися українські військові адміністрації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Херсону повернулись й приступили до виконання обов'язків військові адміністрації. ДСНС розпочала розміновувати території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Пане президент (Володимир Зеленський, президент України, - ред.), згідно з вашим дорученням доповідаємо, що до міста Херсон прибули й приступили до виконання обов'язків ВА Херсонської області, ВА Херсона, ВА Херсонського району", - заявив голова ОВА Ярослав Янушевич.

Янушевич додав, що у Херсоні також приступили до виконання обов'язків Нацполіція та СБУ. Тим часом ДСНС проводить заходи з розмінування міста.

"Займаємось відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності", - відзначив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, Росія повністю знищила всю енергетичну систему Херсона. Її мають намір відновити найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область
NEWS
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі