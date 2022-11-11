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Важливий крок. Макрон привітав повернення Херсона

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П'ятниця 11 листопада 2022 22:13
Важливий крок. Макрон привітав повернення Херсона Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон привітав українців зі звільненням Херсона та назвав цю подію важливим кроком до відновлення їхніх суверенних прав.

Про це РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Франції.

"Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора українські військові звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян. А сьогодні підрозділи українських військових зайшли до Херсона.

Також Макрон раніше заявив, що Європі потрібно створити нову безпекову архітектуру після закінчення війни в Україні. Також необхідно посилити контроль за озброєнням.

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Еммануель Макрон Херсон ВСУ
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